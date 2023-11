Stiri pe aceeasi tema

- Un politician cunoscut din Spania, fostul lider al Partidului Popular, a fost impușcat in fața, in centrul Madridului, conform agențiilor de presa internaționale. Alejandro Vidas Quadras a fost transportat imediat la spital. Fostul lider al partidului Popular din regiunea spaniola Catalonia, Alejandro…

- Alejo Vidal-Quadras a fost impuscat in Salamanca, un cartier de lux din centrul Madridului, in jurul orei locale 13.30 (14.30, ora Romaniei) si a fost dus la spital, scrie News.ro care citeaza Reuters.Zona in care a avut loc atacul armat a fost izolata de poliție. Pana la ora transmiterii acestei știri…

- Alejo Vidal-Quadras, fost președinte al Partidului Popular Catalonia și fost vicepreședinte al Parlamentului European, a fost impușcat in fața, in jurul orei locale 13.30, pe o strada din centrul Madridului, transmite El Pais, citand surse din poliția naționala.

- Spania da in clocot: un important lider politic din Catalonia a fost impuscat in fataFostul lider al Partidului Popular din regiunea spaniola Catalonia a fost impuscat in fata joi, la Madrid, potrivit politiei, informeaza Rador Radio Romania.Alejandro Vidas Quadras a fost impuscat in timp ce se afla…

- Fostul președinte al aripii Partidului Popular din Spania in regiunea Catalonia, fondator al partidului VOX, fost europarlamentar spaniol și vicepreședinte PE, Alejo Vidal-Quadras, a fost impușcat in fața, joi, conform poliției spaniole citate de presa locala și Reuters.

- O mașina a luat foc, joi dimineața, chiar in centrul Craiovei. Incidentul a avut loc pe Calea București, in intersecția de la Piața Centrala. Doua autoturisme s-au ciocnit langa Blocul S200, iar unul dintre ele a luat foc. Pompierii au intervenit de urgența. Incendiul a fost stins rapid. Nu au fost…

- Un paznic al unui hotel din centrul Chișinaului afirma ca a suferit o comoție cerebrala, dupa ce a fost lovit cu mașina și maltratat de catre Vasile Costiuc, lider al Partidului „Democrația Acasa” și candidat la funcția de primar al Chișinaului. Incidentul a avut loc acum aproape doua luni, insa poliția…

- Totul ar fi inceput in urma unui conflict pe fondul geloziei. Cearta dintre soți a avut loc chiar sub ochii fetiței lor de 7 ani.In cele din urma, copila a fost luata de rudele care au sosit la fața locului dupa ce s-a dat alerta. Incidentul are loc intr-un bloc din centrul Capitalei, mai exact, intr-un…