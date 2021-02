Un cunoscut neurochirurg român vorbește despre beneficiile canabisului Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a vorbit despre folosirea canabisului in scopuri medicinale și cum se poate imbunatați astfel starea psihica a unora dintre pacienți. Declarația a fost facuta la postul de televiziune Digi24, in contextul in care in Parlament este dezbatut un proiect privind legalizarea canabisului in scop medicinal. Neurochirurgul a dat exemplul unui pacient cu tumora cerebrala care nu putea fi operat. Ciurea a povestit despre un Congres de medicina la care a fost in 1993 și la care a fost prezentata o lucrare pe acest subiect, in cazul unor pacienți cu tumori maligne cerebrale.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

