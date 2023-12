Un cunoscut hairstilist din Oradea a fost gasit mort in apartament, anchetatorii neavand suspiciuni ca acesta sa fi fost victima vreunei infractiuni. Politistii fac cercetari, cauza decesului urmand a fi stabilita. Surse judiciare afirma ca politistii din Bihor au fost anuntati, joi seara, ca, intr-un apartament din municipiul Oradea, a fost descoperit un barbat decedat, stabilindu-se ca este vorba de un oradean in varsta de 44 de ani. Este vorba despre Cornel Mailat, cunoscut hairstylist atat pe plan local cat și național. Anchetatorii spun ca in prezent nu exista suspiciuni ca barbatul sa fi…