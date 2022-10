Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international japonez Masato Kudo, care a avut patru selectii la prima reprezentativa de fotbal a tarii sale si care a mai evoluat in SUA si Australia, a incetat din viata la doar 32 de ani, anunta AFP, potrivit Agerpres.Kudo a fost "un jucator de mare succes, care dadea totul pe teren, iubit…

- Un fost inspector șef de Poliție al județului Dambovița a murit. Este vorba despre generalul (in rezerva) Dan Valentin Fatuloiu, care a condus Inspectoratul General al Poliției Romane intre anii 2005 și 2007. Ofițerul a condus Inspectoratul de Poliție al Județului Dambovița in perioada 1994-1997. Se…

- Rapperul american Coolio, cunoscut mai ales pentru melodia sa din 1995 „Gangsta’s Paradise”, a murit la varsta de 59 de ani, a anuntat miercuri managerul sau, Jarez Poesy, fara a preciza cauza, potrivit contactmusic.com. Managerul, un prieten apropiat al rapperului de multa vreme, a declarat pentru…

- Simona Halep nu va mai juca in acest an, dupa interventia chirurgicala de la nas. Romanca se afla in perioada de refacere. Fostul lider WTA a distribuit o fotografie pe rețelele de socializare dupa intervenția chirurgicala de rinoplastie. “Salut! Dupa cum unii poate stiati, m-am chinuit in ultima perioada…

- Vacanța de vis transformata intr-o mare tragedie! Un baiat de noua ani din Australia de Vest a murit dupa ce a fost mușcat de un țanțar in timpul vacanței cu familia sa. Glenn s-a stins din viata din cauza febrei dengue, la doar doua saptamani dupa excursia de cinci saptamani din Filipine.Baiețelul…

- Gabriela Ruse (101 WTA) a reușit o calificare surpriza in turul secund la US Open 2022, dupa ce in urma cu trei saptamani a suferit o intervenție chirurgicala la mana stanga. Romanca a trecut de Daria Saville (Australia, 58 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-4. Gabriela Ruse este prima jucatoare din Romania calificata…

- Polițiștii locali din Targu Jiu au donat bani familiei unei fetițe de trei ani, grav bolnava. Amina Maracu a suferit recent o intervenție chirurgicala și are nevoie de tratamente in vederea recuperarii. Fetița sufera de nanism și alte probleme generate de aceasta afecțiune. „Astazi am primit un sprijin…