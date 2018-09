Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Superioara din Toronto a decis ca individul de nationalitate romana, care are si cetatenie canadiana, va fi extradat in Romania pentru a-si ispasi pedeapsa pentru uciderea unui sportiv in 1992, desi condamnatul sustine ca a fost abuzat in perioada detentiei.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și Irina Begu (27 de ani, 55 WTA) vor face pereche in proba de dublu de la WTA Montreal. Romancele se pregatesc impreuna inaintea debutului pe hardul din Canada. Simona Halep a surprins cu cateva zile inainte, anunțand participarea și in competiția de dublu: "Am nevoie…

- Intalnirea tete-a-tete in Biroul Oval intre Donald Trump si seful Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker. miercuri, poate fi tensionata, in contextul in care razboiul comercial pe care l-a declansat locatarul Casei Albe ii face sa scrasneasca din dinti inclusiv pe cei din tabara sa, scrie AFP. O…

- Depistat in urma cu un an cu cancer osos, cantarețul de muzica folk a reușit, in urma cu doua luni, sa stranga in timp record suma de 50.000 de euro, anunța wowbiz.ro. Veste excelenta pentru cantaretul care sufera de cancer. In doar zece zile s-au strans o parte din banii necesari tratamentului…

- Trei tineri care dețineau un canal YouTube de calatorii au murit, in timp ce se filmau la o cascada, in Canada. Ryker Gamble, Alexey Lyakh și Megan Scraper erau implicați in proiectul High on Life, in care...

- Jurnalistul german care a fost ridicat la protestele de miercuri seara a fost amendat cu 500 de lei, reprezentantii Jandarmeriei precizand ca, desi acesta a sustinut ca este reprezentant al presei, nu a dovedit cu un document oficial si ca avea totusi obligatia sa aiba un comportament adecvat.