- Vaughn, cunoscut pentru comediile "Dodgeball" si "Wedding Crashers" a fost oprit de politie la un punct de control pe Plaja Hermosa din apropiere de Los Angeles, a indicati politia pentru postul de televiziune CNN. Actorul a fost arestat pentru ca ar fi condus beat si pentru ca s-a opus la arestare.…

