Stiri pe aceeasi tema

- Previziuni imbucuratoare. Moldova inregistreaza progrese in domeniul TIC / Republica Moldova este o țara competitiva și are potențial de creștere în Sectorul Tehnologiilor Informaționale. Afirmația aparține secretarului de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii Vitalie Tarlev și…

- Un sat din județul Mehedinți a ajuns cunoscut in toata Europa ca fiind localitatea in care nu s-a furat vreodata nimic. Povestea aproape ireala a satului Eibenthal este relatata intr-un reportaj Euronews.(Console si accesorii gaming) Incredibila poveste are loc intr-o localitate mica, unde locuiesc…

- O moldoveanca care facea parte din Consiliul de Administrare al Inter RAO a fost arestata la Moscova. Pe numele ei, Karina Țurcan este acuzat ca ar avea relații cu SIE (Serviciul de Informații Externe al Romaniei). Potriviti Kommersant , Karina Țurcan ar fi facut spionaj in favoarea Romaniei. Femeia…

- Raspunsul Poliției la intrebarea unui șofer care voia sa știe cum va fi prins de radar pe un vant puternic a fost extrem de inspirat. Oamenii legii i-au dat replica cu umor, dupa ce șoferul a vrut sa-i puna in incurcatura cu o problema de matematica aplicata la…legea rutiera. ”Ce viteza inregistreaza…

- Compania Clever Taxi a reactionat la vestea ca Guvernul a pregatit o ordonanta de urgenta prin care sa modifice Legea taximetriei. Guvernantii au pus gand rau unor aplicatii precum Clever Taxi si Star Taxi, dar de proiectul aflat in dezbatere publica mai pot fi vizate si serviciile de ride-sharing…

- Peste 800 de medici din Romania, Republica Moldova si Ucraina sunt asteptati la Suceava, in perioada 24-26 mai a.c., la cea de-a VII-a editie a Zilelor Medicale ale Sucevei, organizata de filiala Suceava a Colegiului Medicilor, a Colegiului Medicilor Dentisti si a Ordinului Asistentilor Medicali ...

- 30 de percheziții și 5 persoane reținute într-un dosar privind redobândirea frauduloasa a cetațeniilor românești. Oamenii legii au efectuat percheziții la la oficiile și domiciliile gestionarilor unor companii, procurorii anticorupție au ridicat documente, acte de identitate ale…

- Lucrarile ar trebui sa demareze in toate tarile riverane (Turcia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Romania, Bulgaria, Serbia, Tirana, Grecia) cel tarziu in anul 2019, dar o portiune din autostrada este deja construita la nord de Marea Neagra. Fiecare stat va plati portiunea…