Trevor Jacob in varsta de 29 de ani s-a filmat sarind din avionul sau cu o singura elice deasupra Padurii Naționale Los Padres din California in noiembrie 2021. Acesta s-a prabușit intenționat cu avionul ca sa aiba mai multe vizualizari pe YouTube și sa incheie un acord de sponsorizare. Barbatul a postat pe canalul sau de YouTube videoclipul prabușirii avionului in decembrie 2021. Pana in prezent, el are peste 2,9 milioane de vizualizari. Jacob a fost singur in avion și a decolat de pe un aeroport din Santa Barbara, California, avand camere montate pe aparatul de zbor. De asemenea, Jacob a luat…