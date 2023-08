Un copil român a murit înecat în mare. Se afla cu familia în vacanță pe litoralul bulgăresc Un baietel in varsta de 8 ani din Romania s-a inecat, in apropiere de statiunea bulgareasca Elenite, intr-o zona in care nu sunt salvamari, potrivit politiei din Burgas, transmite Rador. Baiatul a intrat in mare cu mama si fratele sau mai mic. Valurile l-au tarat in larg pe copilul care se afla pe o saltea, iar mama nu a reusit sa-l traga inapoi. Femeia si-a dus copilul mai mic pe mal si a cerut ajutor de la angajatii unei firme de inchiriat skijeturi din apropiere. Acestia au iesit in larg si au constatat ca baiatul s-a inecat. Cadavrul sau a fost dus pentru autopsie la Medicina Legala din cadrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

