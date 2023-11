Un copil din Iași, spulberat de tren în drum spre școală. Sora sa, martoră la tragedie Un copil din județul Iași a fost spulberat de tren, in timp ce se grabea sa ajunga la școala. Sora sa, care il insoțea, a alergat disperata spre casa sa-i anunțe pe parinți. Totul s-a petrecut in momentul in care baiatul de 12 ani, din satul Scobalțeni, județul Iași, a decis sa scurteze drumul spre școala și sa treaca peste calea ferata, printr-un loc nepermis. Copilul mergea in fiecare zi pe jos spre școala din orașul Podu Iloaiei, pentru ca nu exista un autobuz care sa-i transporte pe elevi spre unitatea de invațamant. Cand a avut loc accidentul, copilul era insoțit de sora lui și de o alta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Tragicul incident feroviar a avut loc, marți dimineața, la Scobalțeni, județul Iași, dupa ce baiatul a fost agațat de un tren, in timp ce, impreuna cu sora lui, traversa calea ferata printre mai multe vagoane, in drum spre școala, informeaza Buna Ziua Iași.Cand a observat trenul a fost prea tarziu,…

- Un adolescent in varsta de 15 ani a murit in urma unui accident feroviar produs in orașul Podu Iloaiei din județul Iași.Potrivit ISU Iași, accidentul a avut loc marți dimineața și a fost anunțat la 112, conform Mediafax. La fața locului a fost trimis echipajul de terapie intensiva mobila cu…

- Dispeceratul Integrat ISU ndash; SMURD SAJ Iasi a fost anuntat prin SNUAU 112, astazi, 21 noiembrie a.c., in jurul orei 07:10 despre producerea unui accident feroviar in orasul Podu Iloaiei.Potrivit ISU Iasi, la fata locului a fost directionat de urgenta echipajul de terapie intensiva mobila cu medic…

- Un baiat in varsta de 12 ani a murit, dupa ce a fost agațat de scara trenului. Potrivit bzi.ro, acesta traversa frecvent calea ferata pentru a ajunge la școala. Incidentul s-a produs in localitatea Scobalțeni, din Podu Iloaiei.

