Un copil din Craiova a dispărut de acasă şi a ajuns la o cerşetoare Marti seara, 22 martie, pe site-urile de socializare a aparut un mesaj disperat legat de un copil de 9 ani din Craiova, care disparuse de acasa. Mama acestuia a apelat la politie, iar mesajul de pe internet s-a raspandit cu foare mare rapiditate. Craiovenii s-au mobilizat, au distribuit masiv mesajul cu dispartia copilului, iar acest lucru a dus la gasirea lui. Baiatul ajunsese acasa la o cersetoare. Baiatul de 9 ani plecase de acasa marti, in jurul orei 14.00, cand mama sa i-a dat voie sa iasa la joaca. Dupa doua ore, cand a vazut ca nu se mai intoarce acasa, femeia a plecat dupa el. „Marti,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

