- Un copil de 3 ani si jumatate a murit, marti, in spitalul din Lupeni, dupa ce a fost gasit inconstient intr-o piscina interioara a unei pensiuni din statiunea Straja, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Hunedoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un copil de trei ani a murit, marti, la spital, dupa ce a ramas nesupravegheat de parinti pentru scurt timp si s-a inecat intr-o piscina aflata in interiorul unei unitati de cazare din statiunea Straja, Hunedoara. Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Un copil in varsta de 3 ani, lasat nesupravegheat pentru scurt timp, a murit, marți, dupa ce a cazut intr-o piscina, in stațiunea Straja din județul Hunedoara. Poliția din Lupeni a fost sesizata, marți, ca un copil in varsta de 3 ani a cazut intr-o piscina și este inconștient. Politistii au constatat…

- O tragedie greu de imaginat a lovit, la inceput de an, familia unui copil in varsta de doar 13 ani, din Zalau. Minorul a fost gasit in casa, inconștient, de catre cei din familie. Oamenii au sunat intr-un suflet la 112, punandu-și toate speranțele ca medicii vor putea sa-l salveze, insa din pacate,…

- A fost sarbatoare marți in Argentina, cand jucatorii au prezentat fanilor trofeul de campioni mondiali. Insa haosul s-a instalat rapid, iar mai mulți suporteri au avut de suferit. In plus, unul a murit. Buenos Aires, capitala Argentinei, a fost paralizata marți. Peste 5 milioane de fani au ieșit pe…

- Un baiețel de 2 ani din nordul statului New York a murit de foame dupa ce tatal sau decedase langa el, potrivit raportului privind cauzele oficiale ale morții celor doi, dezvaluit de autoritați, la noua luni de la tragedie, relateaza New York Post.

- Scene groaznice petrecute, miercuri dupa-amiaza, intr-o localitate din județul Tulcea! Un tata și-a omorat fiul de numai 7 ani, dupa ce l-a taiat cu o drujba in zona gatului, din greșeala. Tragedia s-a petrecut in timp ce barbatul de 37 de ani taia cu motoferastraul mecanic, tip drujba, stuf la stana…

- In seara zilei de luni, 14 noiembrie a.c., la ora 20.20, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Hidiselu de Sus, la iesirea inspre localitatea Tasad, eveniment in care au fost implicate un…