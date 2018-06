Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani din Republica Moldova, aflat in Constanta pentru a lucra, a murit duminica seara inecat in statiunea Neptun. Pe de alta parte, cautarile copilului de 14 ani disparut duminica in apele marii pe plaja din Corbu au fost sistate, transmite Mediafax.Echipele de interventie au…

- Echipele ISU Dobrogea și ale Serviciului Județean de Ambulanța, Constanța, au fost alertate sa intervina pentru cautarea și salvarea unui copil de 14 ani care, impreuna cu un prieten, a intrat in mare și nu a mai putut ieși.

- Un copil a disparut in apele marii pe plaja din Corbu . In zona nu sunt salvamari, fiind vorba de o plaja neamenajata. Un al doilea copil care a intrat in apa a reușit sa ajunga teafar pe plaja. Potrivit primelor informații, doi copii de 14 ani au intrat in apa, pe mare fiind valuri. La un moment dat…

- Un tânar a murit înecat în apele învolburate ale Marii Negre la Eforie! Deși steagul roșu este arborat în toate stațiunile, nu toata lumea a ținut cont de avertismente. RECOMANDARE: CONSTANȚA. IMAGINE SFÂȘIETOARE pe plaja - femeie îngenuncheata…

