Stiri pe aceeasi tema

- Un salvamar roman, Alin, a devenit eroul presei din Italia, dupa ce a salvat viata unui copil de 12 ani aflat in pericol sa se inece. Romanul l-a resuscitat pe baiat timp de 12 minute. Alin este salvamar pe plaja "Bahia", in cea mai populara zona din Ostia, si este expert in curse cu obstacole, precum…

- O joaca de copii a fost la un pas sa se incheie cu o tragedie. Un baiat din județul Arad a scapat in ultima clipa de la inec prin intervenția prompta a unuia dintre pompierii chemați sa-l salveze.

- Te-ai gandit ca uneori cele mai bune idei vin in inbox-ul de mesaje de pe Instagram. Fereșteanu, gazda emisiunii de seara de la Virgin, a inceput un proiect de care s-a indragostit dupa ce a primit multe intrebari pe Insta. ,,Toata ideea cu cursul a venit dupa ce am primit saptamanal intrebari de la…

- Au disparut masinile de politie oadta cu ultimul update al jocului Fortnite. Acestea e felul in care Epic Games incearca sa raspunda la protestele Black Lives Matters impotriva violentei politiei. Compania spune ca nu e vorba de o atitudine politica, ci mai degraba un mod de a trata anumite sensibilitati…

- Un secretar de stat in Ministerul Educației, Luminița Barcari, prezenta in emisiunea Jurnalul de Seara de la Digi24, a spus faptul ca un elev care nu ar fi facut meditații in aceasta perioada, ar fi avut șansa sa ia nota 5-6 la Evaluarea Naționala de la matematica. ”Subiectele au fost normale. Un copil…

- Facebook și Instagram se alatura companiilor care se implica activ in problema tensiunilor rasiale care sunt la un nivel record in Statele Unite. Sub sloganul #ShareBlackStories, Facebook iși propune sa aduca in fața poveștile persoanelor de culoare din SUA stigmatizate doar din cauza culorii pielii.…

- Compania spațiala SpaceX va lansa miercuri prima sa misiune cu astronauți la bord Zborul realizat de compania lui Elon Musk este unul pentru NASA. Agenția americana trimite doi noi astronauți pe Stația Spațiala Internaționala, la bordul unei capsule Crew Dragon, propulsata de o racheta Falcon 9, ambele…

- Potrivit designerului, coloana vertebrala a fost adusa legal de la o companie din Canada, transmite nypost.com. Geanta ar fi fost scoasa la vanzare din 2016, insa a starnit controverse in urma unei postari de pe Instagram, care a devenit virala. „Este facuta din coloana vertebrala a unui copil care…