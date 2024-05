Impreuna, plangerile privind uciderea din culpa sustin ca Daniel Defense – un producator de arme din Georgia – a folosit Instagram si jocul video Call of Duty al Activision pentru a-si vinde pustile de asalt baietilor adolescenti, in timp ce Meta si Microsoft au facilitat strategia cu o supraveghere laxa si fara luarea in considerare a consecintelor. Meta, Microsoft si Daniel Defense nu au raspuns imediat, vineri, solicitarilor de comentarii. Un purtator de cuvant al Entertainment Software Association, un grup de lobby care reprezinta industria jocurilor video, a declarat ca multe alte tari au…