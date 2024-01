Stiri pe aceeasi tema

- O urmarire ciudata și periculoasa s-a incheiat in mijlocul orașului Krems (Austria Inferioara) cu un tanar de 23 de ani in arest și un copil lasat in urma pe bancheta din spate a unei mașini, relateaza costidianul austriac Kronen Zeitung.La inceput, polițiști au observat o mașina care era binecunoscuta…

- In ultima zi din 2023, Poliția Neamț a prins și reținut un barbat care a comis un accident grav cu doua saptamani in urma. Acesta se ascundea tocmai in Bistrița-Nasaud, la o ferma. Accidentul s-a produs la mijlocul lunii decembrie, pe un drum județean din Neamț. Barbatul a lovit un varstnic de 71 de…

- Federatia Internationala de Automobilism (FIA) si Formula 1 au stabilit, la inceputul lunii decembrie, cele sase Mari Premii care vor include si curse de sprint, insa sistemul de competitie nu a fost insa fixat, iar cele doua organizatii urmeaza sa aiba intalniri cu echipele si poate si cu pilotii,…

- Urmarire in miezul nopții pentru prinderea unui șofer care nu a vrut sa opreasca la semnalele polițiștilor. S-a intamplat in noaptea de joi spre vineri, pe DJ 208B, intre Siminicea și Dumbraveni. Un echipaj de poliție care patrula prin zona a observat doua mașini staționate, din care una avea pana ...

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, dar fix in ziua sentinței a fugit din Romania. Autoritațile au emis mandat european de arestare pe numele sau.Conform surselor citate de Adevarul, Catalin Cherecheș, ar fi fugit in Italia, acolo unde…

- Un șofer a fugit de Poliție, dupa ce oamenii legii i-ar fi facut semn sa opreasca, pentru un control de rutina. Acesta nu a luat in seama semnalul lor și a evitat sa opreasca, iar ce a urmat apoi intrece orice imaginație. Un șofer a abandonat mașina și a fugit Un șofer aflat in trafic […] The post Un…

- Pe 27 septembrie 2018, la sediul Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) de la Nyon (Elveția), Germania era desemnata drept organizatoare a Campionatului European de fotbal 2024 in dauna Turciei, singura contracandidata a nemților. Dupa ce reprezentanții celor doua țari și-au prezentat proiectele, membrii…

- Un tanar in varsta de 30 de ani, unul dintre cei patru fugari de poliție de la finele saptamanii trecute, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de magistrații de la Judecatoria Suceava, in urma propunerii inaintate de Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava.Petronel Emilian Condurache a ...