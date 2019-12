Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 3 ani și bunicul sau au cazut in gol de pe scara unui bloc din Bistrița, de la etajul al doilea. Barbatul a murit, iar baiețelul e in stare foarte grava. Tragedia s-a produs vineri seara, in jurul orei 21.00, intr-un bloc de locuințe din Bistrița. In acel moment, bunicul și nepoțelul […]…

- La fata locului au intervenit un echipaj de terapie intensiva mobila, un al echipaj cu medic de la SAJ si un echipaj de prim ajutor SMURD. Din fericire, copilul a fost scos din stop cardio-respirator – organismul acestuia a raspuns manevrelor de resuscitare aplicate, a fost stabilizat si transportat…

- Un copil in varsta de sapte ani din localitatea ieseana Pascani si-a dat ultima suflare chiar in fata medicilor care incercau sa-l resusciteze utilizand manevre clasice, deoarece defibrilatorul se afla cinci etaje mai jos. Cazul a ajuns in atentia Directiei de Sanatate Publica Iasi.

- Sfarșit tragic pentru un copil de doi ani, care a cazut de la etajul trei al unei cladiri, dupa ce a alunecat de pe pervaz. Micuțul a fost preluat de o ambulanța, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Un copil de doi ani a cazut de la etajul trei al unui bloc din strada Maria Dragan, sectorul Ciocana al Capitalei. Copilul a cazut de la geamul bucatariei, unde in acel moment era cu mama sa. A fost dus la spital, dar nu a putut fi salvat, trasmite IPN.

- Tanara a murit dupa ce a cazut de la etajul 10 al locuinței sale din Sectorul 6 al Capitalei, in noaptea de miercuri spre joi. Potrivit unor surse judiciare, fata s-ar fi aruncat pe geam intenționat. Autoritațile au fost alertate la numarul de urgența 112 și, la fața locului, s-a deplasat unitatea de…

- Un copil de 13 ani din Nasaud a cazut de la etajul doi, la scoala Arhiva Foto: Arhiva/ smurd.ro. Un copil de 13 ani din Nasaud a cazut de la etajul doi, prin balustrada scarilor, în timp ce se afla la scoala. Dupa cum transmite corespondentaul RRA Cristiana Sabau, minorul a fost preluat…