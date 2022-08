Un copil de 14 ani a fost condamnat de judecătorii după ce a omorât, în joacă, un guguștiuc Un copil a fost condamnat de judecatorii de la Vanju Mare dupa ce a omorat un guguștiuc. Baiatul a impușcat pasarea cu o arma cu bile din plastic, in timp ce se juca pe malul unui rau care trece prin comuna in care locuiește. Polițiști au intocmit pe numele baiatului de 14 ani un dosar penal pentru braconaj cinegetic, au urmat cercetarile și dupa aproape doi ani a primit sentința. Potrivit anchetatorilor, in 8 februarie 2020, cand baiatul avea 14 ani, profitand de faptul ca tatal sau nu era acasa, a luat pușca de tip airsoft a acestuia, care fusese cumparata, legal, de pe un site de specialitate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

