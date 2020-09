Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 10 ani din comuna Paunesti a cazut intr-o fantana fara apa din localitate, miercuri dupa-amiaza, in timp ce se juca cu alti copii de varsta sa, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Prin apel la 112 a fost anuntat faptul ca in Paunesti, sat Novacesti, un minor…

- Pompierii militari falticeneni au fost solicitati sambata, in jurul orei 13:20, sa intervina pentru salvarea unei persoane, care a cazut intr-o fantana dezafectata, fara apa, situata pe un teren viran de pe raza comunei Draguseni, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Victima,…

- Pompierii au salvat duminica un caine care cazuse intr-o fantana adanca de 12 metri, aflata la marginea unui sat din Sibiu. Cu o zi inainte, scosesera cațiva pui de caine blocați in subsolul unei cladiri din municipiu.

- Pompierii au salvat duminica un caine dintr-o fantana adanca de 12 metri, aflata la marginea satului Buzd, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu, in jurul orei 13,40, pompierii medieseni au fost solicitati sa intervina de urgenta la…

- Un barbat a fost salvat, sambata, de pompierii din Dorohoi, județul Botoșani, dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de 22 de metri, anunța MEDIAFAX.Pompierii dorohoieni au fost solicitați sa intervina, sambata, pentru salvarea unui barbat cazut intr-o fantana cu adancimea de circa 22 de metri.…

- Pompierii din Botosani au salvat joi dimineata o pisica dintr-o fantana adanca de 13 metri.Citește și: Ploile au facut ravagii in ultimele ore! Șase județe, afectate „In aceasta dimineața, puțin inainte de ora 07.00, pompierii botoșaneni au fost solicitați sa intervina pentru a salva…