Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs duminica pe trecerea de pietoni din fața Spitalului Orașenesc "Sf. Dimitrie" Targu Neamț. Potrivit martorilor, preotul traversa regulamentar, pe trecerea de pietoni, in momentul in care a fost lovit de un autoturism care circula dinspre Cetatea Neamț spre centrul orașului, potrivit…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din Bucuresti a fost retinut vineri noaptea pentru vatamare corporala, parasirea locului accidentului si conducere fara permis dupa ce, in urma cu doua zile, a lovit o fetita de 9 ani pe trecerea de pietoni, fugind apoi de la locul accidentului, scrie AGERPRES.Potrivit…

- O fetita in varsta de 10 ani a fost lovita de masina pe o trecere de pietoni din Capitala, iar soferul a fugit de la locul accidentului, el fiind cautat de politisti.Accidentul a avut loc pe strada Luica si din primele cercetari, rezulta ca soferul nu ar fi acordat prioritate de trecere unei…

- O fetița de 10 ani a fost calcata pe trecerea de pietoni. Un copilaș a ajuns la spital cu un picior rupt dupa ce un șofer a lovit-o pe o trecere de pietoni din Capitala. Iresponsabilul aflat la volanul mașinii a fugit de la locul accidentul, iar poliția il cauta. Accidentul al carui autor este acum…

- Politistii de la Brigada Rutiera sunt in alerta maxima dupa ce un sofer care a lovit, in aceasta dimineata, o fetita pe trecerea de pietoni a fugit de la locul accidentului. Victima, in varsta de 10 ani, este in stare grava.

- Un adolescent in varsta de 14 ani a fost accidentat mortal de un echipaj SMURD in fața The Office, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989. Tanarul surdo-mut s-ar fi angajat in traversarea regulamentara a strazii, pe culoarea verde a semaforului. Din cauza handicapului, adolescentul nu a auzit semnalele ambulanței,…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost transportat in stare grava la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, dupa ce a fost accidentat grav de o mașina, miercuri seara, pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul Griviței. „Ieri (miercuri n.r.), in jurul orei 18.20, o femeie de 56 de ani, din judetul…

- Un taximetrist a accidentat mortal o femeie de 61 de ani pe strada Traian Vuia. ”In jurul orei 11:30, un conducator auto care circula pe strada Traian Vuia, inspre centrul municipiului, a surprins si accidentat mortal o femeie, de 61 de ani, din Cluj Napoca,…