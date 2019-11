Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru un copil de doi ani, care a cazut de la etajul trei al unei cladiri, dupa ce a alunecat de pe pervaz. Micuțul a fost preluat de o ambulanța, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Un copil de 8 ani din localitatea botoșaneana Oroftiana a murit dupa ce a leșinat in timp ce incerca sa-și umfle roata la bicicleta, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Botoșani, copilului i s-a facut rau și a leșinat in timp ce iși umfla roata la bicicleta, in curtea locuinței. Parinții…

- Diogo Freitas do Amaral, liderul istoric al democratilor-crestini portughezi si considerat unul din parintii fondatori ai regimului democratic nascut in 1974, a decedat joi, la varsta de 78 de ani, a anuntat guvernul de la Lisabona, potrivit AFP. Guvernul socialist a decis decretarea doliului national…

- Bogdan Virțanu, tanarul de 27 de ani care s-a aruncat acum o saptamana intr-o piscina aproape goala, a murit duminica noaptea la un spital din București. Incidentul a avut loc la piscina de la Casa Danielescu din Targu Jiu, la finalul unei nunți. Mai mulți nuntași au sarit in piscina…

- O fetița in varsta de trei ani a murit la patru zile dupa ce a fost trimisa acasa in urma uneia dintre numeroasele vizite pe care le-a facut la medic. Explicația pe care au primit-o parinții ei a fost una banala și extrem de indepartata de adevarul crunt.

- Un cuplu din Australia care și-a ținut bebelușul pe dieta vegana a fost condamnat la 300 de ore de munca in folosul comunitațiii. In martie 2018, autoritațile australiene au gasit in casa cuplului din Sydney, cuplu a carui identitate nu a fost facuta publica, o fetița in varsta de 19 luni intr-o evidenta…

- O tanara in varsta de doar 17 ani și-a gasit sfarșitul in piscina resortului in care se afla in vacanța cu familia. Din pacate, medicii sosiți la fața locului n-au mai putut face nimic pentru ea.