Un convoi de barje a lovit, in drum spre Constanta, protectia portii de avarie de la Ecluza Portile de Fier 1

- Un tanar de 19 ani a fost retinut vineri de politisti pentru 24 de ore, dupa ce a lovit cu pumnul in fata un adolescent de 15 ani, in parcul din zona Far a municipiului Constanta. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, agresorul va fi prezentat sambata procurorilor Parchetului…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 16 februarie 2021, a inculpatului CATANOIU CIPRIAN IRINEL, ofițer in cadrul Penitenciarului Tulcea, pentru comiterea…

- Accident rutier la intersectia bulevardului Tomis cu strada Ion Ratiu.Un pieton a fost lovit, miercuri dupa amiaza, la intersectia bulevardului Tomis cu strada Ion Ratiu din Constanta.Pietonul este constient.Revenim ...

- Lucrarea de avarie inregistrata pe reteaua de transport in zona Inspectoratul Judetean de Politie si intersectia Capitol a fost finalizata si a inceput incarcarea instalatiei."Estimam ca in jurul orei 17:00 intreaga zona afectata de avarie va beneficia de caldura si apa calda de consum.Pentru orice…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Mircea cel Batran nr.108, din municipiul Constanța, echipele RAJA S.A. au fost nevoite sa blocheze prima banda de circulație de pe aceasta strada, pe o porțiune de aproximativ…

- Astazi, 12 decembrie, la ora 3:00 a cedat magistrala M2 de transport a agentului termic primar.Sunt afectate de avarie punctele termice din zona Tomis Nord, Faleza Nord, strada Eliberarii si Dezrobirii.Avaria a fost localizata si acum intervenim pentru repunerea in functionare in timpul zilei, transmite…

- Avarie RADET pe magistrala M 1Ca urmare a aparitiei unei avarii pe reteaua de transport a agentului termic primar, nu se pot asigura serviciile de termoficare la PT 195, 188, 189, 207, 187, 186, 185, 96, 93, 92, 91, 149, 150, 183, 154, 155, 181, 182, 67, 143, 144, 57, 100, 115, 124, 22, 23, 24, 18,…

- In urma unei avarii aparute pe reteaua de transport, nu se pot asigura servicii de termoficare la PT 149, 150, parte din zona Far.Ca urmare a aparitiei unei avarii pe reteaua de transport a agentului termic primar, nu se pot asigura serviciile de termoficare la PT 149, 150, parte din zona Far. Va asiguram…