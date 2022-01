Stiri pe aceeasi tema

- Un ”convoi al libertatii” de sute de soferi de camion a ajuns sambata in fata sediului Parlamentului canadian, la Ottawa, in aplauze ale sustinatorilor lor, relateaza The Huffington Post.

- Romania e cunoscuta drept una dintre principalele țari care furnizeaza forța de munca pentru piața germana, mai ales in cazul muncitorilor sezonieri, dar regulile mult mai stricte privind vaccinarea anti-COVID ar putea face mai dificil decat in ultimii ani accesul cetațenilor romani pe piața muncii…

- Camera inferioara a parlamentului din Austria va supune la vot joi obligativitatea vaccinarii impotriva COVID-19. Vaccinarea anti-coronavirus ar putea deveni obligatorie in Austria incepand cu luna februarie. In afara de reprezentantii formatiunilor componente ale coalitiei guvernamentale – Partidul…

- Mii de persoane au iesit la proteste, in strada, sambata la Viena pentru a protesta impotriva planurilor guvernului de introducere a vaccinarii obligatorii impotriva COVID-19 pentru toti incepand de luna viitoare, relateaza Reuters. „Guvernul trebuie sa plece!” au scandat manifestantii la o intrunire…

- Vaccinarea obligatorie și noile restricții anti-Covid ii scoate din nou pe europeni din case. Germanii sau francezii nu vor sa auda de vaccinarea obligatorie si s-au saturat și de restrictii. Oamenii au ajuns la limita rabdarii in fața Dictaturii Covid. La Londra, manifestanții s-au confruntat cu polițiștii…

- „In niciun caz oamenii nu trebuie vaccinați cu forța, chiar daca refuzul unei persoane de a se supune unei vaccinari obligatorii poate avea consecințe legale, de exemplu o amenda”, a avertizat Michelle Bachelet intr-un mesaj video.Directorul regional OMS pentru Europa, Hans Kluge, a declarat de asemenea…

- Aproximativ 40.000 de oameni au manifestat in Austria pentru a denunța vaccinarea obligatorie pentru combaterea pandemiei Covid-19, o masura pe care cancelarul Alexander Schallenberg a numit-o, duminica, 28 noiembrie, „o ingerința minora” in raport cu masurile alternative. ???????? Austria – Klagenfurt…