Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce, pana mai ieri, parea posibil doar in filme sau in scrieri SF, astazi devine realitate. Inteligenta artificiala, robotica si automatizarea au schimbat parcursul omenirii. Iar tinerii romani se dovedesc a fi foarte buni in aceste domenii. Iar un parteneriat recent face ca o pepiniera de specialisti…

- Și in acest an, Legea Bugetului se lasa așteptata și da naștere la controverse. In spatele cifrelor, se afla calcule politice. De aceea, este important sa ințelegem care este realitatea, care sunt promisiunile realiste și care sunt cele nesustenabile. Trebuie sa știm, in cele din urma, ce impact va…

- Studenții Facultații de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, au luat locul I la Olimpiada Naționala a Economiștilor in Formare care s-a desfașurat in perioada aprilie – decembrie 2021. Studenții Oana Macnea și Iulian Vieru, coordonați de profesorul…

- Zecile de tornade care au lovit SUA weekendul trecut și in urma carora peste 100 de persoane și-au pierdut viața au surprins comunitatea științifica din toata lumea, pentru ca s-au produs in decembrie și au fost extrem de violente. Libertatea a vorbit cu conf. dr. Lucian Sfica, climatolog, de la Universitatea…

- Aliant, unul dintre principalii integratori IT și furnizori de gestionare a serviciilor IT, și Tailent, compania romaneasca de tehnologie cunoscuta pentru democratizarea accesului la soluții de Robotic Process Automation (RPA), au incheiat un parteneriat cu Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor…

- Aliant, unul dintre principalii integratori IT și furnizori de gestionare a serviciilor IT, și Tailent, compania romaneasca de tehnologie cunoscuta pentru democratizarea accesului la soluții de Robotic Process Automation (RPA), au incheiat un parteneriat cu Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat luni, 25 octombrie 2021, ceremonia prin care s-au sarbatorit cei 161 de ani de la inființarea primei universitați din Romania. La eveniment, care a avut loc in Aula Magna „Mihai Eminescu”, au participat prof. univ. dr. Tudorel Toader –…

- USR face prezentarea propunerilor de ministri pentru guvernul condus de Dacian Ciolos. De ce a fost aleasa Monica Berescu la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii? Monica Berescu, propunerea pentru Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a lucrat peste un an in domeniul digitalizarii.…