Un consilier județean de la USR Cluj, Adela Dehenes, a anunțat inscrierea in PNL, urmand sa activeze in cadrul acestui grup politic, pana la incheierea mandatului din septembrie 2024. Adela Dehenes a fost aleasa consilier județean pe lista USR Cluj, la alegerile locale din 2020, activand in cadrul Comisiei pentru educație, cultura și sport. ”Ii uram bun venit și succes in promovarea proiectelor pentru clujeni”, a transmis PNL Cluj. „Misiunea mea politica in USR se incheie azi. M-am angajat in acest proiect politic de la lansarea PLUS in 2018, ca membru fondator si am depus tot efortul si energia…