- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa condamne la patru ani si sapte luni de inchisoare un craiovean de 57 de ani, acuzat de tentativa de omor. Anchetatorii susțin ca inculpatul a injunghiat un barbat dupa o altercatie izbucnita intr-un bar din cartierul Craiovita Noua. Incidentul a…

- Mihail Vlasov, fost presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei – CCIR, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 ani inchisoare intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii unor foloase, delapidare si…

- DNA l-a trimis in judecata pe Mihail Vlasov pentru ca, sustin procurorii, in perioada 2008 - 2014, Mihail Vlasov, abuzand de functia de presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, a intreprins demersuri pentru obtinerea unor foloase materiale personale si pentru persoane din anturajul…

- Curtea de Apel Iasi a amanat, astazi, luarea unei decizii definitive in dosarul de coruptie al doctoritei Carmen Dorobat. Condamnata in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita, sefa Spitalului de Boli Infectioase isi va afla sentinta pe 15 octombrie.

- Curtea de Apel Iasi a decis azi 28.09.2020, in urma cu putin timp, ca afaceristul Cristin Zamosteanu, arestat de la finele lunii iulie, sa fie eliberat si plasat sub control judiciar. O decizie similara a fost luata si in cazul Aurei Parvu. „Au trecut 2 luni de cand s-a luat masura preventiva si niciuna…