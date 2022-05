Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni ca principala agentie de spionaj a Rusiei a dejucat ceea ce el a numit un complot occidental de a ucide un proeminent jurnalist rus, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Uciderea tuturor liderilor americani nu ar fi suficienta pentru a razbuna moartea comandantului militar iranian Qassem Soleimani, a declarat un general al Gardienilor Revolutiei, relateaza miercuri Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Simona Halep, despre noua regula din turneele de Grand Slam. Fostul lider mondial se afla in plina recuperare dupa accidentarea la coapsa stanga suferita la Indian Wells și agravata inainte de turneul din Miami. Romanca, alaturi de colegele sale de circuit, vor juca dupa o regula noua ce se aplica setului…

- Gardienii Revolutiei islamice din Iran (IRGC) au anuntat ca au dejucat un act de sabotaj israelian la un centru nuclear situat la sud de Teheran, relateaza marti dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un ziarist american a fost ucis duminica langa Kiev, anunța The Guardian, care citeaza șeful poliției regionale. Presa internaționala relateaza ca este vorba de Brent Renaud, in varsta de 51 de ani, ucis dupa ce militarii ruși au deschis focul asupra mașinii in care se afla acesta, in zona localitații…

- China ar putea profita de pe urma crizei ucrainene pentru a incerca sa faca un gest "provocator" in Asia, in timp ce puterile occidentale sunt ocupate sa calmeze tensiunile cu Rusia, a avertizat miercuri un general american, informeaza AFP.

- China ar putea profita de pe urma crizei ucrainene pentru a incerca sa faca un gest "provocator" in Asia, in timp ce puterile occidentale sunt ocupate sa calmeze tensiunile cu Rusia, a avertizat miercuri un general american.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat din nou la telefon duminica seara cu omologul sau american, Joe Biden, in cadrul consultarilor sale inainte de a se intalni luni cu Vladimir Putin privind criza ruso-ucraineana, a anuntat presedintia Frantei, noteaza AFP, citata