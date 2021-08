Un comisar de poliție este acuzat că a furat un card bancar și... o găleată! Ofițerul este acuzat ca, intr-o noapte, la inceputul lunii august, a intrat in casa unui barbat din orașul Chișineu-Criș și i-a furat un card bancar, pe care se afla suma de 1.800 lei, precum și o galeata, scrie presa locala.Victima nu a depus plangere, dar prietenii acestuia au decis ca fapta polițiștului nu trebuie sa ramana nepedepsita, motiv pentru care au formulat plangere peala impotriva comisarului.Existența dosarului penal pe numele comisarului a fost confirmata și de oficialii IPJ Arad.„In cursul zilei de vineri, 13 august, la nivelul Poliției orașului Chișineu-Criș a fost inregistrata… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

