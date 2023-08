Un client de restaurant a plătit pentru că a cerut pâinea tăiată. „Serviciile costă!” Deși pare o sceneta desprinsa dintr-un film de comedie, totul este real. Clientul, in mod evident, foarte nemulțumit, a postat o fotografie a bonului fiscal cu suma suplimentara care i s-a cerut pentru operațiunea de feliere a painii. Iata cum a explicat patronul acesta taxa suplimentara de 2 euro pe care a aplicat-o clientului: „Am folosit farfurii și șervețele suplimentare,” a spus acesta. Taxa de 2 euro pentru taierea painii. Patronul spune ca servirea la doua farfurii costa suplimentar In practica, s-a comandat un toast vegetarian cu chipsuri pentru suma de 7,5 euro, iar aici s-a adaugat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

