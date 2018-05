Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de fermieri din țari ca Germania, Italia, Franța sau Portugalia a intentat un proces la Curtea Europeana, acuzand Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene ca nu acționeaza adecvat impotriva schimbarilor climatice. Acestui grup i s-a alaturat și ciobanul roman Vlad Petru, din Alba,…

- Un cioban din Alba, care locuieste in Muntii Sureanu, a dat in judecata Parlamentul European si Consiliul European la Tribunalul de pe langa Curtea Europeana de Justitie de la Luxemburg, institutii pe care le acuza ca nu depun suficiente eforturi pentru a stopa sau atenua fenomenul schimbarilor climatice…

- Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD, atrage atenția ca Raportul semestrial de țara al Comisiei Europene confirma ca Romania nu se confrunta cu riscuri de sustenabilitate fiscala pe termen scurt. ”Raportul de țara al Comisiei contrazice flagrant toate știrile false și panicarde…

- Eurovision Song Contest 2018 debuteaza marti seara, la Lisabona, iar concursul, aflat la cea de-a 63-a editie, va fi difuzat in direct la TVR 1, TVR HD, TVR International si online, pe TVR+, de la ora 22.00, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX. Marti seara, artisti din 19 tari vor urca…

- In contextul declarațiilor publice din ultimele zile, APAPR reitereaza cateva aspecte importante: 1. Sistemele de pensii publice se afla sub o presiune uriașa peste tot in lume din cauza imbatranirii populației și reducerii numarului de tineri care sa susțina pensiile celor in varsta. In ultimele doua…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…