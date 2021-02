Un cioban din Arad a fost reţinut de poliţişti: a răpit o fată de 17 ani Politistii din Savarsin, judetul Arad, coordonati de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Lipova, cerceteaza un barbat de 33 de ani, din judetul Covasna, banuit de lipsire de libertate in mod ilegal. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a rapit o fata de 17 ani din localitatea Batuta, judetul Arad, informeaza News.ro. "In noaptea de 4/5 februarie 2021 in jurul orei 00:10, politistii aradeni au fost sesizati de un barbat ca fiica sa, de 17 ani, ar fi fost luata cu forta de un barbat de 33 de ani, cioban la o stana de oi de pe raza localitatii Batuta. In urma apelului,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

