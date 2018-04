Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina i-a avertizat vineri pe alegatorii rusi ca nu le va permite accesul la consulatele tarii lor pentru a vota duminica in cadrul scrutinului prezidential rus, organizat dupa patru ani de la anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova, relateaza AFP.Ministrul de interne, Arsen Avakov,…

- Ucraina i-a avertizat vineri pe alegatorii rusi ca nu le va permite accesul la consulatele tarii lor pentru a vota duminica in cadrul scrutinului prezidential rus, organizat dupa patru ani de la anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova, relateaza AFP. Ministrul de interne Arsen Avakov a anuntat…

- Roma va interzice accesul masinilor diesel in centrul orasului incepand cu anul 2024, a anuntat primarul capitalei italiene, conform The Guardian, transmite News.ro . Roma este unul dintre orasele europene cu cel mai intens trafic si gazduieste mii de monumente istorice care sunt afectate de nivelul…

- Incepand din 15 februarie 2018, browserul Chrome blocheaza reclame. Dezvoltat de Google, programul de navigare pe internet este cel mai popular din lume. Chrome nu va elimina toate reclamele, asa cum fac unele aplicatii de ad-blocking. Sunt vizate doar cele considerate de companie ca fiind intruzive.…

- Danemarca vrea sa interzica purtarea valului islamic in locurile publice. Anuntul a fost facut de ministrul de Justiție, Soren Pape Poulsen.Oficialul sustine ca ascunderea fetei in strada contravine valorilor societații.

- Germania se alatura țarilor care iau in considerare corelația dintre loot boxes din jocurile video și pariurile, așa cum sunt ele incadrate in legislația țarii respective. Mai concret, Universitate din Hamburg a ajuns la concluzia ca elemente ale pariurilor devin tot mai des intalnite in jocurile…

- Facebook a anuntat ca interzice toate reclamele care se refera la bitcoin, criptomonede si oferte publice initiale de monede (ICO), incercand astfel sa combata escrocheriile si fraudele, informeaza Business Insider.

- Facebook a anuntat ca interzice toate reclamele care se refera la bitcoin, criptomonede si oferte publice initiale de monede (ICO), incercand astfel sa combata escrocheriile si fraudele, informeaza Business Insider. Compania invoca, intr-o postare pe blog, practicile comerciale inselatoare…