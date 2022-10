Un cimitir din Napoli se prăbușește pentru a doua oară. Zeci de sicrie au rămas suspendate sau au căzut în urma căderii unui zid Pentru a doua oara in ultimii doi ani structura unui cimitir din Napoli se prabușește scoțand la iveala zeci de sicrie și cadavre, relateaza Agenția de știri ANSA . Zona in care s-a produs, luni, prabușirea a fost imprejmuita. Este insa o zona diferita fața de cea in care a avut loc un alt accident, in ianuarie anul trecut, și asupra careia a fost deschisa o ancheta. Noua prabușire a afectat o structura de patru etaje a cimitirului, loc unde se pastreaza sicriele. Numeroase sicrie, cel puțin o duzina, se afla acum intr-un echilibru precar odata cu prabușirea cladirii, la fel ca mai multe cadavre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

