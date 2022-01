Stiri pe aceeasi tema

- Emi și Cuza s-au luptat cu Mihai Petre și Elwira in marea finala de la „Asia Express – Drumul Imparaților”, dar baieții de la „Noaptea tarziu” au pierdut in fața dansatorului și a soției sale. Ce mesaje au transmis ei dupa ce au fost la un pas de marele premiu. Chiar daca nu au caștigat marele premiu…

- Peste 60% din angajații romani care iși cauta un alt job o fac pentru ca se considera subapreciați la locul de munca actual, fața de media globala de 54%, conform studiului Randstad Workmonitor. Acesta indica o tendința ce poate fi numita „Anul conștientizarii asupra parcursului profesional in linie…

- Boji este caine fara stapan din Istanbul. El a devenit celebru și a reușit sa caștige inimile internauților dupa ce a aparut in numeroase videoclipuri, utilizand transportul in comun din oraș. Animalul a ajuns in centrul unei conspirații politice, dupa ce

- Ilie Nastase s-a infectat cu COVID-19, dupa ce a fost plecat in vacanța cu soția sa in Turcia. Fostul tenismen a avut parte de o vacanța cu peripeții, avand in vedere ca și soțoia sa Ioana Simion s-a infectat cu virusul.

- Camioanele cu marfa care intra in Romania prin Vama Siret formeaza cozi pe kilometri intregi de o perioada de timp, situatia fiind exasperanta atat pentru soferi, cat si pentru cei care au comenzi de marfa. Imagini surprinse zilele trecute arata ca pe sensul de intrare in tara, dinspre Ucraina, coada…

- Turcia a eliberat un cuplu de cetațeni israelieni deținuți sub acuzația de spionaj pentru ca ar fi fotografiat reședința președintelui Tayyip Erdogan în timpul unei excursii la Istanbul, relateaza Reuters. Anunțul a fost facut de ministerul de externe din Israel. Premierul israelian Naftali…

- Noua izbucnire nervoasa a lui Gigi Becali e o ocazie buna sa ne amintim ca nici nu suntem macar in stare sa-i luam niște taxe serioase unuia care a luat din banii noștri la greu. Sa incepem cu esența. Gigi și-a facut o parte din imensa avere din furt. A luat ilegal terenuri de la Armata și le-a vandut…

- Elwira și Mihai Petre au caștigat prima Imunitate din etapa 5 a sezonului 4 Asia Express și s-au bucurat din plin de o camera foarte luxoasa intr-un hotel din Turcia. Cele șașe echipe ramase in competiție nu au fost la fel de norocoase și au plecat in cautarea unui loc in care sa ramana peste noapte.