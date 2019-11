Stiri pe aceeasi tema

- Daca ar exista o culegere de proverbe ilustrate, la zicala “Naravul din fire n-are lecuire” ar trebui sa apara poza unui doctor din Timișoara. Il cheama... The post Exclusiv! Un medic din Timișoara și-a batut copilul pana l-a bagat in spital appeared first on Renasterea banateana .

- O profesoara suplinitoare din SUA a batut-o pe o eleva de 15 ani. Imaginile șocante au dus la arestarea agresoarei. Incidentul a avut loc vineri, la „Lehmann High School”, din Kyle, statul Texas, a notat CNN. Scenele au fost filmate de ceilalți elevi și au fost postate pe diverse rețele de socializare.…

- O femeie in varsta de 74 de ani a provocat, vineri seara, un accident in Oradea, pe strada Republicii. Batrana n-a oprit la culoarea rosie a semaforului si a intrat in coliziune cu un alt autoturism. In urma accidentului, trei persoane, intre care o fetita de 10 ani, au suferit rani pentru ingrijirea…

- Ion Vasiliu, primarul comunei Preutesti, a fost batut de un localnic. Incidentul s-a petrecut ieri, in jurul orei 11.00, in timp ce primarul se afla la scoala din Leucusesti, acolo unde urmarea evolutia lucrarilor de renovare a unitatii de invatamant.Barbatul care aflase de prezenta primarului in ...

- Un accident de circulatie cu urmari grave a avut loc pe o sosea din judetul Timis, nu departe de Timisoara. The post Un tractorist a bagat doi oameni in spital, in apropiere de Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Incident la o școala din Lugoj, miercuri, 9 octombrie, intr-o pauza. Un elev s-a batut cu un profesor. Se pare ca amandoi au… lovit. Camerele de supraveghere, care au surprins incidentul, vor arata ce s-a intamplat… Incidentul a avut loc la Liceul Aurel Vlaicu din Lugoj, miercuri, intr-o pauza. Cei…

- Un copil de 13 ani a cazut de la o inaltime de aproximativ 8 metri prin balustrada scarilor, aproximativ de la etajul II. Incidentul s-a petrecut in incinta unei scoli din Bistrita-Nasaud, in timpul pauzei. A fost solicitat un elicopter SMURD, elevul fiind gasit cu functii vitale, dar in stare grava.

