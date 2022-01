Stiri pe aceeasi tema

- Seismul s-a produs duminica, 2 ianuarie, in orașul Lijiang din provincia Yunnan, la o adancime de 10 kilometri. Cel puțin 22 de persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare grava, relateaza postul chinez de stat CGTN și Reuters, potrivit Agerpres . Inițial, presa de stat din China anunțase…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat vineri, in discursul de sfarsit de an, ca reunificarea completa a patriei este o aspiratie impartasita de oamenii de pe ambele parti ale Stramtorii Taiwan, relateaza Xinhua si EFE. Xi a trecut in revista unele dintre cele mai importante evenimente ale anului…

- Barbatul, in varsta de 42 de ani, s-a predat de bunavoie, pe 24 decembrie, poliției locale din orașul Hangzhou dupa ce s-a confruntat cu restricțiile de calatorie severe. Barbatul a fost implicat intr-un caz de inșelaciune in 2018 dar a reușit sa scape de poliție in ultimii trei ani. Decizia a luat-o…

- O echipa de arheologi chinezi a anuntat vineri ca a descoperit cele mai vechi dovezi ale productiei de alcool cu drojdie monascus in vase de lut cu o vechime de 8.000 de ani gasite in centrul Chinei, informeaza agentia Xinhua. O cantitate importanta de hife si cleistoteci de ciuperca monascus,…

- Un chinez care a disparut timp de 16 ani dupa ce nu a absolvit facultatea s-a reunit in sfarsit cu familia sa, scrie Insider. Barbatul in varsta de 39 de ani, care este cunoscut doar sub numele de familie, Wang, s-a reunit cu familia sa in orasul Xi"an din China pe 16 noiembrie. Xiashi News, presa local…

- Dificultațile sectorului imobiliar din China, împovarat de datoriile gigantului Evergrande, ar putea prezenta riscuri pentru creșterea globala și ar putea afecta Statele Unite, potrivit raportului de stabilitate financiara al Fed publicat luni și citat de AFP. „Tensiunile din sectorul imobiliar…