Un chef neamț a câștigat cei 30.000 de euro puși la bătaie de ”Chefi la cuțite”, emisiunea rămasă fără chefi Un neamț cu origini grecești a caștigat finala ”Chefi la Cuțite”, ultimul sezon cu chefii Florin Dumitrescu, Florin Bontea și Catalin Scarlatescu la pupitrul de jurați ai emisiunii. In finala, cel ce a primit ”Cuțitul de aur” și cei 30.0000 de euro puși la bataie, Janni Alexandridis (24 de ani) s-a intrecut in experiența cu Ioana Dehelean și Valentin Timofte. ”I-am oferit cuțitul de aur pentru ca mi-a dat siguranța ca poate, este capabil și se poate descurca in situația de criza”, a spus chef Florin Dumitrescu. Care-i cel mai bogat ”Chef la cuțite” dintre Scarlatescu, Dumitrescu și Bontea. Contractele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

