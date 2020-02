Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat al doilea caz de coronavirus confirmat in Israel, anunța CNN. Este vorba despre un barbat care a fost pasager pe vasul Diamond Princess din Japonia, care s-a reintors in Israel saptamana trecuta, iar testul i-a ieșit pozitiv.Primul caz de coronavirus a fost anunțat…

- Primirea publicului in gradinile Palatului pentru aniversarea noului imparat Naruhito, pe 23 februarie, a fost anulata, a anuntat luni Casa imperiala, din cauza temerilor suscitate de propagarea noului coronavirus, scrie AFP.

- Deputatul Marian Cucșa, vicepreședinte al comisiei parlamentare de control a activitații SRI, a cerut joi, pe pagina sa de socializare, „intrunirea CSAT pentru ca ne confruntam deja cu o problema de siguranta nationala”, dupa ce un roman de pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia a fost…

- Un roman de pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia are coronavirus, a anunțat Ministerul roman de Externe. Este vorba despre un cetatean roman aflat pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze. „Pe vas sunt peste 200 de cazuri de imbolnavire. Nu cred ca e…

- Un cetațean roman aflat pe nava de croaziera Diamond Princess a fost despistat cu noul coronavirus. Romanul a fost preluat și internat intr-un spital din Japonia.”Cu privire la situația cetațenilor romani aflați la bordul navelor de croaziera Diamond Princess și Westerdam, Ministerul Afacerilor…

- Alte trei persoane aflate pe o nava de croaziera in portul Yokohama din Japonia au fost testate pozitiv cu coronavirus, crescand numarul total de cazuri confirmate la 64, a declarat sambata ministrul japonez al sanatații, potrivit Reuters.Katsunobu Kato a declarat, vineri, ca 41 de persoane…

- Este vorba despre un barbat de 24 de ani din Bacau care s-a prezentat la spital cu simptome de gripa. Acesta studiaza in China și s-a intors in urma cu opt zile in țara. Pe drumul spre țara, in avion, in urma cu o saptamana, a acuzat febra.Pacientul este așteptat luni la Institutul Matei Balș din…