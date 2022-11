Stiri pe aceeasi tema

- Poveste cu final fericit. La data de 29.11.2022, in jurul orei 16:30, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Lugoj au fost sesizați cu privire la faptul ca, un cetațean de origine turca, a pierdut o borseta ce conținea actele personale și suma de 2000 euro, in timp ce…

- Timpii de asteptare la Punctele de Trecere a Frontierei din vestul tarii, spre Ungaria, variaza intre 60 si 120 de minute din cauza numarului mare de mașini, a transmis Poliția de Frontiera, miercuri, 30 noiembrie. La Nadlac II este inregistrat cel mai mare timp de asteptare, de doua ore, iar cozile…

- Polițiștii de frontiera din Aeroportul Internațional Chișinau au curmat o tentativa de evadare din zona sterila a unui cetațean strain. Mai mult ca barbatul avea un comportament agresiv in raport cu angajații Poliției de Frontiera și vizibil, in stare de ebrietate.

- Asociația Sportiva a Crescatorilor de Pasari și Animale Mici „Fauna” din Lugoj organizeaza, in zilele de 5 și 6 noiembrie, la Sala Sporturilor „Lavinia Miloșovici”, expoziția anuala de pasari și animale mici. Vor participa aproxximativ 50 de crescatori din județele Timiș, Caraș-Severin, Brașov…

- Ieri noapte pompierii din Faget și Lugoj au fost alertați pentru a cauta o persoana disparut in padurea din dreptul localitații Temerești, județul Timiș. Barbatul ratacit a fost in cele din urma gasit in padurea de la marginea orașului Faget. Ieri, la ora 2.09, forțele ISU au fost solicitate pentru…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Lugoj au reținut pentru 24 de ore, doi barbați, in varsta de 22 și 24 de ani, banuiți de furt calificat in forma continuata. Banuiții au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. In fapt,…

- Scene teribile luni dimineața, la Lugoj. Un barbat care locuiește in zona strazii Jabarului, la marginea orașului, a sunat la 112 și a anunțat ca pe calea ferata care traverseaza zona se gasesc ramașițele unui barbat. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de urgența, dar și polițiștii criminaliști.…