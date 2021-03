Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) examineaza efectele indezirabile asociate tuturor vaccinurilor impotriva COVID-19, a declarat marti directoarea acestei institutii care in prezent investigheaza cazurile de formare a unor cheaguri de sange la persoane vaccinate cu serul produs de AstraZeneca,…

- Filosoful roman Emil Cioran este personajul unui volum de benzi desenate, aparut in luna martie in Franta, la editura Rivages, informeaza site-ul Fnac.com. Intitulata "On ne peut vivre qu'a Paris", cartea beneficiaza de ilustratiile lui Patrice Reytier. Sursa foto: Luca Niculescu/facebook.com…

- Odata cu prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei s-a luat decizia ca interdicția de circulație pe timpul nopții sa fie extinsa. Romanii nu vor mai avea voie sa iasa din case dupa ora 22.00, in loc de ora 23.00. Premierul Florin Cițu a explicat ce se afla in spatele acestei decizii. „Prima…

- Facebook, Twitter și YouTube, trei dintre cele mai mari platforme de socializare, nu au reușit sa gestioneze mesajele transmise cu conținut online daunator sau dezinformarea in anul 2020. Comparativ cu prima parte a anului trecut, cele trei rețele sociale au gestionat dezastruos discursurile online…

- Ambasadorul Romaniei la Paris, Luca Niculescu scrie pe pagina de socializare despre intalnirea avuta, cu o serie de oameni de afaceri. "Romania, o alegere strategica - despre economia romaneasca am vorbit azi dimineața in fața catorva zeci de oameni de afaceri francezi din MEDEF, cea mai importanta…

- PSD lanseaza acuzații grave la adresa Guvernului condus de Florin Cițu. Social-democrații ii acuza pe guvernanți ca au creat haos in campania de vaccinare anti-Covid. In mesajul postat pe Facebook, PSD mai acuza Guvernului ca a reușit sa corupa procesul de vaccinare anti-Covid. „In guvernarea “meritocraților”,…

- Noua colectie de primavara-vara a casei de moda franceze Fragonard, intitulata „Couleurs roumaines”, evidentiaza traditiile si artistii romani, a anuntat ambasadorul Luca Niculescu, relateaza News.ro. Intr-un mesaj publicat pe Facebook miercuri, diplomatul roman a transmis: „O mare bucurie…

- Ambasadorul Romaniei in Franta, Luca Niculescu, si Eugeniu Vizir, insarcinatul cu afaceri al Ambasadei Republicii Moldova in Franta, s-au unit simbolic vineri dimineața intr-un gest de omagiu adus poetului național: ei au depus flori la statuia lui Mihai Eminescu din Paris, informeaza AGERPRES.…