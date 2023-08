Un centru rezidenţial din centrul Capitalei, închis. Ce nereguli au fost descoperite Un centru rezidential din Sectorul 1 al Capitalei, unde se aflau 17 beneficiari, a fost inchis temporar dupa ce au fost descoperite mai multe nereguli. Prefectul Rares Hopinca a dispus un control la un centru rezidential din Sectorul 1, despre care existau indicii ca ar functiona fara licenta si unde se aflau cazati 17 beneficiari. […] The post Un centru rezidential din centrul Capitalei, inchis. Ce nereguli au fost descoperite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

