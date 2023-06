Stiri pe aceeasi tema

- Lumea automobilismului e in doliu! Un celebru pilot de curse și iubita lui s-au stins din via'[ la doar patru ore distanța unul de celalalt. Ambele persoane, in varsta de 42, respectiv 36 de ani, fusesera mușcate de o capușa.

- Pilotul de curse Douglas Costa, in varsta de 42 de ani, și partenera sa, Mariana Giordano, in varsta de 36 de ani, au murit la patru ore distanța unul de celalalt, uciși de o mușcatura de capușa.Pilotul se afla la AMG Cup Brasil, cand au aparut primele semne evidente de boala. Apoi, a fost dus la…

- Un planor a cazut, duminica, in apropierea unui aerodrom din judetul Bihor, iar pilotul nu a putut fi salvat, informeaza News.ro.”La ora 19.03, ISU Bihor a fost sesizat cu privire la prabusirea unui planor, in apropierea pistei Aerodromului Ineu”, a anuntat, duminica seara, ISU Bihor. CITESTE…

- Actorul Sergio Calderon, cunoscut pentru rolurile din "Pirates of the Caribbean" si "Men in Black", a murit la varsta de 77 de ani. Familia sa a dezvaluit ca acesta a decedat miercuri intr-un spital din Los Angeles din cauze naturale.

- Cel puțin 60 de copii care sunt blocați intr-un orfelinat din capitala Sudanului au murit in ultimele șase saptamani de foame sau rapuși de febra, ingrijitorilor fiindu-le foarte greu sa faca rost de hrana sau medicamente din cauza razboiului civil care a blocat accesul la resurse, scrie The Guardian.

- Ahmad Jamal,celebru pianist de jazz, compozitor si dirijor american, a murit la varsta de 92 de ani, au anuntat duminica mass-media franceze si americane, anunța news.ro.Vaduva artistului, Laura Hess-Hey, a confirmat decesul sau, potrivit The Washington Post. Fii la curent cu cele mai noi…

- Trei romani au murit și alți șase sunt raniți grav dupa ce s-au intrecut cu mașinile pe strazile din Strasbourg. Unul dintre ei a transmis live pe Facebook momentulul impactului. Accidentul a avut loc luni in jurul orei 17.00, ora locala, in districtul Port-du-Rhin din Strasbourg. Trei mașini au intrat…

- Un profesor ranit grav intr-un atac cu cutitul comis la o scoala din orasul brazilian Sao Paulo a murit, a anuntat luni guvernul statului brazilian cu acelasi nume, potrivit DPA.Alte patru persoane au fost ranite in urma acestui atac, dar nu se afla in stare critica, potrivit unei declaratii a autoritatilor.…