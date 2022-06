Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Diaconu a primit echipa Antena Stars in casa lui parinteasca. Celebrul actor are și acum grija de casa in care a copilarit alaturi de fratele sau și il bucura faptul ca poate reveni la origini ori de cate ori iși dorește s-o faca.

- Știm cu toții ca Tzanca Uraganu are o viața pe lux și opulența, iar celebrul cantareț are tot ce-și dorește. Daca pe planul profesional se poate bucura de un succes uriaș, același lucru putem spune și de cel sentimental. Iubita lui Alina Marymar l-a surprins pe celebrul manelist cu un cadou de mii de…

- Chiar daca tatal copiilor ei se iubește nebunește cu o bruneta focoasa, Lambada nu se ferește sa demonstreze in continuare cat de mult il iubește pe fostul ei partener de viața, Tzanca Uraganu. A dat dedicații fara numar pentru el și l-a asaltat pe Costel Biju cu bancnote. Imaginile au ajuns pe Internet.

- Sorinel Puștiu a surprins cu sinceritatea lui intr-un interviu pentru Antena Stars. Artistul de 45 de ani a recunoscut ca și-a inșelat soția in trecut. Totuși, a ținut sa menționeze ca nu „și-a deranjat” familia cu aventurile lui.

- Dorian Popa este foarte vehement in privința faptului ca nu iși dorește copii deocamdata, dar fratele lui continua sa-și mareasca familia. Celebrul artist a anunțat ca o sa fie unchi pentru a doua oara. Soția fratelui sau așteapta al doilea copil.

- Romania incepe de luni, 16 mai, administrarea celei de-a patra doze de vaccin anti-COVID. Anuntul a fost facut ieri de Ministerul Sanatatii, in contextul in care expertii sustin ca valul 6, din toamna, nu poate fi evitat.

- Catalin Botezatu și-a cumparat un apartament in Dubai, la etajul 54, care valoreaza peste 300.000 de euro. Creatorul de moda este mulțumit de investiția pe care a facut-o. In ultima perioada, mai multe vedete din Romania și-au cumparat apartamente in Emiratele Arabe Unite. Dupa Anamaria Prodan, Denisa…

- Chiar daca pe plan amoros a avut parte de mai multe dezamagiri, Andreea Balan nu se descurajeaza și este convinsa ca intr-o zi va gasi barbatul ideal pentru ea. Artista a invațat acum sa fie mult mai atenta la oamenii din jurul ei și la alegerile pe care le face. Cand a venit vorba despre viața ei personala,…