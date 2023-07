Stiri pe aceeasi tema

- Remi Lucidi, un cunoscut cascador francez, in varsta de 30 de ani, a murit dupa ce a cazut de la etajul 68 al unui zgarie-nori din Hong Kong, transmite Sky News. Remi Lucidi a fost vazut ultima data joi batand la fereastra unui zgarie-nori de la etajul 68, potrivit South China Morning Post. O menajera…

- Remi Lucidi, cunoscut sub numele de Remi Enigma pentru ascensiunile pe care le facea, a murit la varsta de 30 de ani dupa ce a cazut de la etajul 68 al unui zgarie-nori din Hong Kong.Treizeci de ani și o pasiune pentru sporturile extreme. Remi Lucidi, cunoscut sub numele de Remi Enigma, a murit dupa…

- Incidentul a avut loc sambata dimineata, intr-un bloc situat pe strada Trandafirilor din Pitesti, relateaza News.ro.Potrivit reprezentanților ISU Arges, echipajele medicale au fost solicitate sa intervina in cazul unui copil de 13 ani, „posibil cazut” de la etajul al doilea al blocului. In momentul…

- Unitatea medicala precizeaza ca incidentul s-a intamplat in seara de 1 iunie, iar pacientul fusese internat cu o zi in urma, cu o plaga fronto-parietala dreapta, care a fost suturata in cadrul unitații de primiri urgențe, potrivit Rador. Examenul tomografic a evidențiat și fisurarea cutiei craniene,…

- Poliția și reprezentanții Spitalului Județean Sibiu fac anchete, dupa ce un pacient a cazut de la etajul 3 al unitații medicale. Anchetatorii vor sa afle daca a fost vorba despre un accident sau o tentativa de sinucidere și daca s-au resprectat proceduril

- Pacient cazut ”in condiții necunoscute” de la etajul 3 al Spitalului Județean din Sibiu. Poliția nu a fost informata Un pacient a cazut in aceasta saptamana de la etajul trei al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, ”in condiții necunoscute”. Unitatea sanitara a anunțat sambata ca deschide…

- O femeie a murit, miercuri, dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinte din municipiul Bistrita. Echipajele de salvare trimise la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Politia anunta ca a deschis ancheta cu privire la acest caz, potrivit news.ro.Incidentul…