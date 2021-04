Stiri pe aceeasi tema

- Londra nu intentioneaza sa adauge turistii provenind din Europa pe "lista rosie" de calatorii in Marea Britanie, cu carantina obligatorie in hoteluri la sosire, a declarat marti ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock, in contextul recrudescentei infectiilor cu COVID-19 pe continent, relateaza…

- ”Varso Tower” depașește ca inalțime ”The Shard” din Londra si ”Commerzbank Tower” din Frankfurt. Construcția cladirii, care are o arhitectura unica, a fost insa incetinita de pandemie.”La fel ca intreaga economie, industria inchirierii spatiilor de birouri a trecut prin momente dificile anul trecut.…

- Varso Tower, un zgârie-nori din centrul Varsoviei, a devenit cea mai înalta cladire din Uniunea Europeana, a anuntat marti dezvoltatorul constructiei, dupa ce muncitorii au ridicat un turn cu înaltimea de 80 de metri, iar înaltimea totala a cladirii a ajuns la peste 310 metri,…

- Amsterdam a devenit cel mai mare centru financiar al Europei și a detronat Londra. O consecința fireasca a Brexit-ului, spun analiștii financiari. Acest lucru s-a intamplat, potrivit unei analize Reuters, dupa ce tot ceea ce inseamna Brexit a forțat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platformele…

- Bursa de valori de la Amsterdam a devansat-o pe cea de la Londra in luna ianuarie, devenind cel mai important centru european de tranzactionare a actiunilor, in contextul in care Brexitul a fortat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platforme din interiorul blocului comunitar, transmite…

- Grupul farmaceutic britanic AstraZeneca a anuntat miercuri ca s-a asociat cu compania germana de biotehnologie IDT Biologika pentru a putea produce, incepand din al doilea trimestru, mai multe vaccinuri impotriva COVID-19 pentru Europa, potrivit Reuters . Cele doua laboratoare „examineaza posibilitatile…

- In cazuri rare, Marea Britanie va permite ca oamenii sa fie imunizați cu doze de vaccinuri diferite, in ciuda lipsei dovezilor legate de gradul de imunitate oferit de amestecarea serurilor, informeaza Reuters.Guvernul de la Londra a anunțat ca oamenii ar putea beneficia de doua vaccinuri diferite anti-COVID-19,…