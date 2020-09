Stiri pe aceeasi tema

- Piteștiul a ajuns un oraș din ce in ce mai murdar. Chiar și centrul acestuia, care ar trebui sa fie cartea de vizita a orașului, e invadat de gunoaie. In cartiere, pubelele de gunoi sunt veșnic pline. Cei care arunca gunoiul la intamplare nu pațesc niciodata nimic. Administrația a scapat lucrurile de…

- Avocații brazilianului i-au convins pe judecatori sa dea sentința favorabila dupa ce Ronaldinho și fratele sau și-au admis vina in dosarul pașapoartelor false. Ronaldinho și fratele sau, Roberto de Assis Moreira, și-au recaștigat libertatea dupa mai bine de cinci luni și jumatate. ...

- Primul esalon fotbalistic din Romania e in pragul colapsului! Cu 33 de cazuri confirmate de COVID-19 la trei echipe, Dinamo, CFR si Craiova, atat play-off-ul Ligii I, cat si play-out-ul sunt paralizate.

- Populatia va trai multi ani cu pandemia provocata de noul coronavirus, au sustinut marti cercetatori britanici in fata Camerei Comunelor (parlamentul britanic), ei considerand in plus improbabil ca un eventual vaccin sa elimine pentru totdeauna acest coronavirus, relateaza agentia EFE. ”Aceasta infectie…

- Fostul deputat Ioan Oltean și omul de afaceri Mihai Rotaru au primit ordonanța de clasare in dosarul ANRP. Cei doi au fost cercetați de catre Direcția Naționala Anticorupție (DNA) pentru trafic de influența, respectiv cumparare de influența. Procurorii l-au acuzat pe Ioan Oltean ca ar fi primit mita…

- Problema intersecțiilor din capitala nu consta in faptul ca avem infrastructuri proaste, dar ține de faptul ca aceste infrastructuri nu au fost adaptate la cerințele și intensitatea traficului rutier. Opinia aparține lui Ilie Bricicaru, doctor in stiinte tehnice, expert international in siguranta rutiera.…

- Primaria a contractat un studiu pe cel mai aglomerat cartier din oraș, care sa defineasca minusurile, plusurile, ce e de facut și un centru de cartier. Studiul e in faza consultarii publicului.

- Se tem pentru viața copiilor din cauza ciinilor maidanezi care le-au invadat curtea. Mai multe familii de pe strada Grenoble 130 din sectorul Botanica al Capitalei au sesizat autoritațile din cauza animalelor agresive, dar nimeni nu ia nicio masura. Problema a aparut in luna februarie. De atunci, parinții…