- Croația – Maroc este meciul in urma caruia se va decide medaliata cu bronz la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar. Partida incepe la ora 17:00 și va fi transmisa in direct pe TVR 1. Cele doua echipe au mai jucat impreuna la actuala ediție a Mondialului din Qatar, in faza grupelor, și au terminat…

- Foarte probabil, nicio țara din lume nu tanjește dupa trofeul de campioana mondiala precum Anglia. Naționala lui Gareth Southgate a fost eliminata in optimi, de Franța, scor 1-2, și ramane doar cu trofeul obținut controversat in 1966. Dar, culmea, nu totul este pierdut pentru Albion. Exista o portița…

- Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar. Ultimul act se va disputa duminica, 18 decembrie, de la 17:00. Programul și rezultatele complete de la CM 2022 Miercuri, Franța a invins-o pe Maroc, scor 2-0, in a doua semifinala, dupa ce Argentina a trecut marți de Croația, 3-0.…

- Franța s-a calificat in finala Cupei Mondiale din Qatar dupa ce a trecut in semifinale de Maroc, scor 2-0. Francezii, campioni en-titre, se vor duela cu naționala lui Messi pentru a-și pastra titlul de campioni mondiali.

- Franța și Marocul au o relație mai relaxata decat cea franco-algeriana, dar legaturile lor nu sunt insa lipsite de tensiuni, care risca sa fie expuse la meciul din Qatar. Asta și pentru ca Marocul a devenit, la aceasta Cupa Mondiala, un soi de campion al lumii postcoloniale. In drumul spre semifinala…

Castigatoarele ultimelor doua editii ale Cupei Mondiale, in 2014 si 2018, au avut un lucru in comun, iar daca urmam coincidenta invocata, urmatoarea castigatoare a trofeului ar fi echipa Marocului, scrie news.ro.

Argentina a invindsvineri seara Olanda, la loviturile de departajare, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar.

- Arabia Saudita a produs surpriza Cupei Mondiale invingand Argentina cu 2 la 1! Chiar daca Messi a deschis scorul și argentinienii au condus la pauza, saudiții au intors meciul in repriza a doua.