Un câine robot va monitoriza starea lucrărilor și siguranța sitului arheologic Pompeii Spot, un caine robot, va fi folosit pentru a identifica problemele de siguranta si structurale, inclusiv tunelurile sapate de hotii de relicve la situl arheologic Pompeii. Robotul asemanator unui caine este cel mai recent dintr-o serie de tehnologii utilizate ca parte a unui proiect mai amplu pentru a gestiona mai bine parcul arheologic din 2013, cand Unesco a amenintat ca va adauga Pompeii pe o lista a siturilor de patrimoniu mondial aflate in pericol, daca autoritatile italiene nu imbunatatesc conservarea. Spot, realizat de Boston Dynamics, cu sediul in SUA, este capabil sa inspecteze chiar… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

