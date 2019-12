Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO SPECTACULOS! Caine blocat pe o stanca in munții Fagaraș, salvat de salvamontiștii argeșeni! Aceștia au intervenit pentru scoaterea dintr-o zona de abrupt a unui caine blocat, care nu mai putea cobori de cateva zile. La un moment dat, cainele se agita, dar salvatorul il mangaie ca sa-l linișteasca,…

- „Salvamont si altfel... din cadrul Salvamont Arges a intervenit pentru scoaterea dintr-o zona de abrupt a unui caine blocat, care nu mai putea cobori de cateva zile", scriu salvamontistii. La un moment dat, cainele se agita, dar salvatorul il mangaie ca sa-l linisteasca, il ia in brate si apoi ii da…

- Pompierii clujeni au salvat joi dimineața un caine cazut, peste noapte, intr-o fantana de peste 7 metri adancime, aflata intr-o gospodarie din Așchileul Mic.Conform ISU Cluj, a fost utilizat un laț de prindere, prelungit cu o funie pentru a scoate cațelul din fantana veche, care avea un diametru de…

- Salvamontistii din Sibiu intervin, duminica, pentru a recupera o turista din zona varfului Buda din Muntii Fagaras, care a cerut ajutor intrucat este epuizata si are o stare generala alterata si frisoane. O alta interventie este a salvamontistilor din Paltinis, care se deplaseaza in zona Guga Mare…

- Un caine a fost salvat de la moarte in ultima clipa, multumita unui apel la 112. Patrupedul era blocat in mijlocul unei suprafete de mal, in apropierea unui baraj din Ramnicu Valcea. Situatia grava in care se afla catelul a alertat mai multi cetateni din zona, care au incercat sa-l ajute.

- O femeie care și-a rupt un deget de la o mana in Munții Fagaraș pretinde sa fie coborata cu elicopterul de pe munte. Salvamontiștii argeșeni scriu ca au nevoie de 4 ore sa o ajute pe femeie, anunța MEDIAFAX.„Daca pentru unul care avea diaree s-a alocat resursa aeriana-elicopter SMURD, de ce…

- Intervenție neobișnuita a pompierilor din Alba Iulia. Aceștia au fost solicitați pentru salvarea unui caine care a ramas blocat in schela podului feroviar de peste raul Mureș. Potrivit ISU Alba, pompierii militari din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia au fost solicitați miercuri dimineața…

- Papa Francisc a ajuns cu intarziere la slujba saptamanala pe care o oficiaza in piata Sfantul Petru din Roma in fiecare duminica, intrucat a ramas blocat timp de 25 de minute intr-un ascensor din Vatican, din care a fost salvat in cele din urma de echipele locale de pompieri, informeaza Reuters si AFP.…