Stiri pe aceeasi tema

- “Trupele israeliene au furnizat detalii despre incidentul tragic din 15 decembrie 2023, in cartierul Shejaiya din Gaza City, in cadrul caruia trei ostatici israelieni, care reușisera sa scape din captivitatea Hamas, au fost impușcați mortal de catre trupe”, relateaza Times of Israel. Potrivit unui ofițer…

- Cei trei ostatici israelieni ucisi din greseala in Fasia Gaza purtau un steag alb inainte ca armata israeliana sa deschida focul asupra lor, releva datele preliminare ale anchetei, potrivit unui responsabil militar israelian citat sambata de Reuters, preluat de agerpres.ro. Incidentul s-a petrecut intr-o…

- Israelul a deplans sambata moartea a trei ostatici uciși „din greșeala” de proprii soldați in Fașia Gaza, unde armata iși intensifica raidurile aeriene in ciuda presiunilor din partea aliatului sau american pentru o mai mare reținere. Intreaga țara a fost șocata vineri seara și au avut loc proteste…

- Trupele israeliene au identificat din greseala trei ostatici israelieni ca fiind o amenintare si au deschis focul asupra lor, ucigandu-i, in timpul luptelor din nordul orasului Shejaiya din Gaza,a anuntat vineri seara purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), contraamiralul Daniel…

- Dintre cei 105 soldați care au murit in Fașia Gaza dupa izbucnirea razboiului Israel - Hamas, pe 7 octombrie, cel puțin 13 au fost uciși de catre camarazi sau in urma unor accidente, a anunțat marți armata israeliana, citata de publicațiile israeliene The Times of Israel și Haaretz. Astfel, 13 dintre…

- Armata israeliana a anuntat duminica faptul ca aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a predat 14 ostatici israelieni si trei straini Comitetului International al Crucii Rosii (CICR), relateaza AFP, citat de observatornews.ro .

- Hamas susține ca 13 ostatici, printre care și cetațeni straini, ar fi fost uciși in raidurile aeriene ale Israelului asupra Fașiei Gaza. Autoritațile israeliene arata ca circa 150 de persoane sunt ținute ostatice de catre teroriștii Hamas. Multe dintre acestea ar fi ascunse in tuneluri subterane, transmite…

- Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua locatii separate din districtul de nord, iar alti sapte au murit in lovituri care au lovit trei locatii din districtul Gaza, potrivit comunicatului.Hamas amenintase anterior ca va incepe sa execute ostatici israelieni, daca Israelul isi continua…